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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بدرية طلبة مع الشاب
بدرية طلبة مع الشاب

نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة لها من حفل زفاف ابنتها سلمى، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع شاب ذوي الهمم صاحب واقعة الفنان أحمد عبد العزيز، وعلقت على ظهوره في حفل الزفاف. 

وقالت بدرية طلبة: «جماعة بعد اذنكم انا معزمتش حد ولا اعرف طريقه ولا دا مين انا لاقيته في الفرح ومكانش ينفع اعمل اي رد فعل الا اني ارحب بيه وللاسف دا شخص منساق فيه ناس بتسترزق من وراه بيستفادو منه ومن اي لقطه تحصله ماشين وراه بكاميرات التليفونات بتاعتهم وبيزقوه في اي حتة وفي اي حاله مستفيدين منه وبكررها لاعزمته ولا اعرفه وكونى ارحب بيه دا امر طبيعي انا ترند مش مستنيه حد اعمل بيه ترند عيب». 

 

واقعة أحمد عبد العزيز 

اعتذر الفنان أحمد عبد العزيز عن انفعاله فى عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.

وكان الفنان أحمد عبد العزيز تعرض لانتقادات من خلال مواقع السوشيال ميديا بعد رد فعل اعتبره الجمهور عنيف تجاه شاب من ذوي الهمم  حاول أن يستوقفه وهو يغادر عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، لالتقاط صورة معه، حيث أمسكه من كتفه ليفاجأ بأحمد عبد العزيز يقول له "إوعى إيدك"، لتنهال عليه الانتقادات.

 

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة 

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بحفل زفاف ابنتها، ليلة يوم الأربعاء 24 أبريل، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة. 

وخلال عقد القران، حرص المأذون على تقديم الوصايا لابنة بدرية طلبة، في دعابة وحسها على طاعة زوجها، وعدم إفشاء أسرار بيتها مستشهدا بأدلة شرعية، ومشيرا إلى أن زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (حفصة بنت عمر) كانت تناقش الرسول. 

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة يوم الأربعاء، بحفل زفاف ابنتها سلمى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها فى غرفتها، وانتشر فيديو لها وهى تطلق الزغاريد وفى نفس الوقت تبكي من الفرحة وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متباينة فى هذه المناسبة السعيدة.  

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد احتفلت بـ"حنة" ابنتها سلمى وسط أجواء عائلية، وشاركت بدرية بفيديو من الحنة عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام وظهرت فيه بدرية وابنتها ترتديان الساري الهندي.

 

أعمال بدرية طلبة 

يذكر أن بدرية طلبة شاركت خلال فيلمين تم عرضهما فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024، وهما "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.

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