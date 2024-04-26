تفاصيل مرعبة.. تعليق الإعلامي عمرو أديب على جريمة طفل شبرا| فيديو

أثار الاعلامي عمرو أديب دهشة كبيرة في قضية الطفل ضحية شبرا ، قائلا :" عمري ما تعرضت لجريمة بالشكل ده .. مريت بجرائم قتل كتير وسرقة انما اللي حصل ده لم اسمع به من قبل ".

وقال الاعلامي عمرو أديب ، خلال برنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " :" ما حدث في جريمة قتل طفل شبرا التفاصيل مرعبة ومتبقاش فاهم ازاي حاجة زي دي تحصل ".

واكمل : ازاي حد يأثر على حد بالشكل ده .. تفاصيل مرعبة ولا يمكن لاحد أن يفكر فيها ".

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