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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

محمد صلاح
محمد صلاح

يشهد سوق الانتقالات الصيفي، الخاص بالدوري السعودي روشن، تغييرًا في استراتيجية التعاقدات خلال الموسم المقبل، في ظل الاتجاه نحو جلب نجوم الدوريات الأوروبية.

محمد صلاح 


هل ينتقل محمد صلاح للسعودية؟ 
 

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس العالمية، فإنه من المفترض أن تتغير استراتيجية التعاقدات، الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف، حيث سيكون الاتجاه نحو التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا بعد إنفاق 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم العام الماضي.
وأوضحت الشبكة العالمية، أنه لن يتم النظر إلى اللاعبين أصحاب الأعمار المرتفعة والذين اقتربوا من انتهاء مسيرتهم.

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رحيل كلوب يهدد مسيرة صلاح بليفربول


وأشارت سكاي إلى، أنه على محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أن يحسم أمره من اللعب في الدوري السعودي، إذ أنه كلما طالت الفترة، قل احتمال لعبه في المملكة العربية السعودية.
وتتحدث التقارير الصحفية، عن اقتراب محمد صلاح من الرحيل عن نادي ليفربول بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع رحيل يورجن كلوب المدير الفني للريدز.


عرض اتحاد جدة لـ محمد صلاح 
 

وكان محمد صلاح، قد تلقى عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي، في الموسم الماضي، لكن ليفربول رفض رحيله مقابل 100 مليون إسترليني.
وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في يونيو 2025، ووقتها سيكون بلغ 33 عامًا من عمره.

محمد صلاح 


الهجوم على ليفربول بسب محمد صلاح 
 

أثارت صحيفة "تليجراف" البريطانية الكثير من الجدل بعدما نشرت تقريرا اليوم بشأن مستقبل محمد صلاح داخل نادي ليفربول في ظل تراجع مستواه في المباريات الأخيرة وتضاءل فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فضلًا عن خروج الفريق من كل البطولات هذا الموسم بعد أن كان ينافس على كل الألقاب.


وكتب الصحفي الشهير كريس باسكومب في تقرير له اليوم بصحيفة "تيليجراف" : "فكرة أن تقول إدارة ليفربول لمحمد صلاح شكرًا لك على عملك الأسطوري لكننا نريد بيعك مقابل 100 مليون جنيه إسترليني هي فكرة بقدر ما هي تفاؤلية وتبسط الأمور للغاية بقدر ما فيها قدر كبير من عدم الاحترام للاعب مثل محمد صلاح يعاني من هبوط نادر وغريب في المستوى".

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