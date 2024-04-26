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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

البحث عن علا 2.. ندى موسى تواصل رحلة صداقتها مع هند صبري

ندى موسى
ندى موسى

تواصل الممثلة ندى موسى بشخصية "نسرين" رحلتها مع صديقتها "علا عبدالصبور" التي تجسد دورها الفنانة هند صبري ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" الذي بات عرضه قريبا بعد أن جدولته منصة "نتفليكس" ضمن قائمة المسلسلات التي ستعرض خلال العام الجاري، حيث علاقة الصداقة القوية بين "نسرين" و "علا" التي أحبها الجمهور خلال أحداث الجزء الأول ولاقت المشاهد التي جمعتهن رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشكل المثالي كما يجب أن تكون عليه الصداقة في تقديم المساعدات والمساهمة في البحث عن الذات من خلال النصائح والدعم من "نسرين" ل "علا".

تشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" المقرر عرضه قريبا على منصة "نتفليكس" تطورا كبيرا في الأحداث والعلاقات الإنسانية وعلاقة الصداقة بين "نسرين" و "علا" والتي تزداد قوة مع مواجهة الكثير من المواقف والتحديات سويا.

مسلسل البحث عن علا

والجدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" هو التجربة الثالثة التي تجمع بين هند صبري وندى موسى بعد أن تعاونا للمرة الأولى بمسلسل "هجمة مرتدة" والثانية في الجزء الأول من المسلسل والثالثة في الجزء الثاني المرتقب عرضه، ويشارك في بطولة العمل نخبة من الممثلين من بينهم هند صبري، ظافر العابدين، ندى موسى، سوسن بدر، طارق الإبياري، محمود الليثي وياسمين العبد من تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير وإخراج هادي الباجوري.

علا البحث عن علا ندى موسى هند صبري الفنانة هند صبري مسلسل البحث عن علا

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