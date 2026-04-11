اليمن.. حلف قبائل حضرموت يعلن الاندماج رسمياً في قوام وزارة الداخلية

أعلنت قوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية اليمنية ، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، ضمن جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

ووفق وسائل إعلام يمنية ؛ فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وقالت قوات حماية حضرموت في بيان لها إنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.