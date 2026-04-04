سكتة قلبية لمتظاهر إسرائيلي في ملجأ بتل أبيب خلال إنذار صاروخي من اليمن

أُصيب متظاهر إسرائيلي بنوبة قلبية، مساء السبت، خلال مشاركته في مظاهرة بساحة ميدان هابيما في تل أبيب، وذلك أثناء توجه المتظاهرين إلى أحد الملاجئ عقب إطلاق صواريخ من اليمن.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حالة من الذعر سادت بين الحضور بعد انطلاق صفارات الإنذار، ما دفعهم للنزول سريعًا إلى المنطقة المحمية أسفل الساحة. وخلال ذلك، انهار رجل في الخمسينيات من عمره داخل الملجأ، ليتبين لاحقًا تعرضه لسكتة قلبية.



وبادر مدنيون كانوا في المكان إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب، بإرشادات من مركز الطوارئ، قبل وصول طواقم نجمة داود الحمراء التي واصلت عمليات الإنعاش باستخدام أجهزة متخصصة.



وأكدت الفرق الطبية نجاحها في إعادة النبض إلى قلب المصاب، قبل نقله إلى مستشفى مستشفى إيخيلوف، حيث وُصفت حالته بأنها خطيرة لكنها مستقرة.



ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات، حيث تزامنت المظاهرة مع إطلاق صواريخ من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.