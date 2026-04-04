خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سكتة قلبية لمتظاهر إسرائيلي في ملجأ بتل أبيب خلال إنذار صاروخي من اليمن

صورة من الحدث
صورة من الحدث
فرناس حفظي

أُصيب متظاهر إسرائيلي  بنوبة قلبية، مساء السبت، خلال مشاركته في مظاهرة بساحة ميدان هابيما في تل أبيب، وذلك أثناء توجه المتظاهرين إلى أحد الملاجئ عقب إطلاق صواريخ من اليمن.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حالة من الذعر سادت بين الحضور بعد انطلاق صفارات الإنذار، ما دفعهم للنزول سريعًا إلى المنطقة المحمية أسفل الساحة. وخلال ذلك، انهار رجل في الخمسينيات من عمره داخل الملجأ، ليتبين لاحقًا تعرضه لسكتة قلبية.


وبادر مدنيون كانوا في المكان إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب، بإرشادات من مركز الطوارئ، قبل وصول طواقم نجمة داود الحمراء التي واصلت عمليات الإنعاش باستخدام أجهزة متخصصة.


وأكدت الفرق الطبية نجاحها في إعادة النبض إلى قلب المصاب، قبل نقله إلى مستشفى مستشفى إيخيلوف، حيث وُصفت حالته بأنها خطيرة لكنها مستقرة.


ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات، حيث تزامنت المظاهرة مع إطلاق صواريخ من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

ميسي

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

منتخب مصر

الأوفر حظا بين العرب .. بشرى لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد