اليمن .. مصرع 3 شقيقات غرقًا في سقوطهن بخزان مياه

توفيت ثلاث فتيات شقيقات غرقاً في حادث مأساوي بإحدى البلدات في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، إثر سقوطهن في خزان مياه.

وأفادت مصادر إعلامية ومحلية، بأن الفتيات الثلاث وهنّ صغيرات في السن، توفين مساء الجمعة، غرقاً في قرية بيت القحمي، بعزلة جبل نمر، مديرية بني العوام، بمحافظة حجة، في ظروف لا تزال قيد التحقيق، ويُرجح أن الحادث وقع أثناء محاولتهن الاقتراب من المياه.

وذكر سكان آخرون أن الفتاة الصغرى سقطت أولاً في الخزان، فحاولت شقيقتها إنقاذها، لكنها غرقت، فيما تدخلت الشقيقة الكبرى في محاولة لإنقاذهما، لتنتهي الحادثة بفاجعة مؤلمة في المنطقة.

وأثارت الحادثة حزناً واسعاً بين الأهالي، الذين طالبوا السلطات المحلية باتخاذ تدابير عاجلة لتأمين خزانات المياه وتوعية الأسر بمخاطرها، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.