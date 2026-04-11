الزمالك يحصل على موافقة أمنية لحضور الجماهير مباراة بلوزداد بالقاهرة

نجح نادي الزمالك في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بشأن عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الفريق المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقرر السماح بحضور 31 ألف مشجع فقط في مدرجات استاد القاهرة الدولي، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدعم الجماهيري وتأمين المباراة بشكل كامل.

تخصيص مدرج كامل لجماهير الفريق الجزائري

في إطار التنظيم الجيد للمباراة، تم الاتفاق على تخصيص مدرج “الثالثة شمال” بالكامل لجماهير فريق شباب بلوزداد، وذلك لضمان فصل الجماهير وتوفير أجواء آمنة داخل الملعب.

من المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب كبير من جماهير الزمالك التي تأمل في تأهل فريقها إلى المباراة النهائية.