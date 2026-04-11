موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد هزيمة شباب بلوزداد

تصل بعثة فريق نادي الزمالك إلى القاهرة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، قادمة من الجزائر، عقب خوض مباراة قوية أمام فريق شباب بلوزداد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعود البعثة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تمنح الفريق دفعة قوية قبل لقاء الإياب.

نجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا. وقدم الفريق الأبيض أداءً متوازنًا، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء في فترات عديدة، واستغل الفرص المتاحة له بشكل مثالي، ليخرج بفوز غالٍ يعزز من موقفه في المنافسة.

بهذا الفوز، وضع الزمالك قدمًا في المباراة النهائية للبطولة، إذ تمنحه نتيجة الذهاب أفضلية واضحة قبل مواجهة العودة في القاهرة. ويكفي الفريق الأبيض التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف دون تسجيل المنافس، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو ما يزيد من أهمية التحضير الجيد للمباراة المقبلة.

من المنتظر أن يبدأ الزمالك استعداداته فور العودة، مع التركيز على تصحيح الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية التي ظهرت في لقاء الذهاب. ويسعى الفريق إلى تقديم أداء قوي في مباراة الإياب، يضمن له التأهل بشكل رسمي ويؤكد أحقيته بالتواجد في النهائي