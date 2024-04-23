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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، بأن الصيف المقبل سيكون التوقيت المناسب لرحيل النجم المصري محمد صلاح، عن صفوف ليفربول.

ويمتلك صلاح عقدًا مع ليفربول حتى صيف 2025، وهناك رغبة قوية من جانب الهلال والاتحاد السعوديين للحصول على خدماته، في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الصيف المقبل هو التوقيت المناسب لرحيل صلاح عن ملعب آنفيلد.

الصن:  ليفربول يستعد لوداع صلاح

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يحتاج إلى 5 مباريات كبرى من محمد صلاح، ثم يجب أن يقول له شكرًا ووداعًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا تمكن صلاح من استعادة أفضل مستوياته والمساعدة في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون ذلك وداعًا مناسبًا للاعب صاحب مسيرة أسطورية.

وأكدت أن هذه هي المرة الأولى منذ 7 سنوات، التي يظهر فيها صلاح بمستوى متراجع إلى حد كبير.

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غياب محمد صلاح 

وأوضحت الصحيفة، أن إصابة صلاح خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، أثرت عليه وعلى ليفربول بشدة، لدرجة أنه غاب عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أكثر من أي موسم سابق.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث والذي يملك مباراة مؤجلة.

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