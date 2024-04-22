بعد نهاية الموسم.. تامر أمين يكشف مفاجأة عن مستقبل محمد صلاح الكروي

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن مصير اللاعب محمد صلاح بعد رحيل يورجن كلوب، المدير الفني، وكذلك مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "حديثي عن محمد صلاح، حبا فيه، ودفاعا عنه، وحفاظا عليه؛ لأن محمد صلاح قيمة كروية رياضية هي الأكبر في تاريخ مصر".

وتساءل تامر أمين: "هل رحيل يورجن كلوب له تأثير على مستقبل محمد صلاح الكروي؟".

وأضاف أن معلق مباراة ليفربول في الدوري أمس، أكد أن محمد صلاح أنهى كل تفاصيل اتفاقه للانتقال إلى الدوري السعودي.

ونوه تامر أمين بأن مستقبل محمد صلاح الكروي بعد نهاية هذا الموسم «مجهول» حتى الآن.

وواصل تامر أمين: جماهير ليفربول تحتفل بمحمد صلاح في الشوارع، خاصة مع أنباء رحيله، وهم يحبونه، ولا يرغبون في رحيله.