قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

بعد خروج نادي ليفربول من الدوري الأوروبي اتخذت إدارة النادي قرارا صادما ضد اللاعب محمد صلاح ومنعه من إنهاء تعاقده معها والابقاء عليه ضمن صفوف الفريق .

منع محمد صلاح من مغادرة ليفربول

فاجأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بقرار جديد، وذلك بعد وداع بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج» لنسخة الموسم الحالي 2023-2024 على يد نظيره فريق أتالانتا الإيطالي من الدور ربع النهائي بالخسارة 1-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقررت إدارة ليفربول، الإبقاء على محمد صلاح لاعبًا في الفريق وعدم النظر في العروض المقدمة إليه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.