تخطى محمد صلاح.. مهاجم تشيلسي يحقق رقما تاريخيا للنادي في الدوري الإنجليزي

تمكن اللاعب كول بالمر من تسجيل 4 أهداف لصالح تشيلسي خلال مباراته ضد إيفرتون، ليتجاوز 4 لاعبين من بينهم محمد صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وأحرز بالمر 4 أهداف في مرمى إيفرتون بالدقائق 13 و18 و29 و64 على الترتيب.

وأصبح الإنجليزي الشاب كول بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي ينجح في تسجيل أهداف خلال 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

وبالنظر إلى جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، نصب بالمر نفسه ضمن المرشحين لحصد لقب الهداف في موسم 2023-2024، بالوصول إلى هدفه الشخصي رقم 20.

واستطاع بالمر تخطي 4 لاعبين دفعة واحدة، هم دومينيك سولانكي ومحمد صلاح وألكساندر إيزاك، لكل منهم 17 هدفًا، وأولي واتكينز صاحب 19 هدفًا، ليتساوى مع المتصدر النرويجي إيرلينج هالاند.