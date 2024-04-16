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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطى محمد صلاح.. مهاجم تشيلسي يحقق رقما تاريخيا للنادي في الدوري الإنجليزي

بالمر
بالمر

تمكن اللاعب كول بالمر من تسجيل 4 أهداف لصالح تشيلسي خلال مباراته ضد إيفرتون، ليتجاوز 4 لاعبين من بينهم محمد صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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وأحرز بالمر 4 أهداف في مرمى إيفرتون بالدقائق 13 و18 و29 و64 على الترتيب.

 

وأصبح الإنجليزي الشاب كول بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي ينجح في تسجيل أهداف خلال 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

وبالنظر إلى جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، نصب بالمر نفسه ضمن المرشحين لحصد لقب الهداف في موسم 2023-2024، بالوصول إلى هدفه الشخصي رقم 20.

واستطاع بالمر تخطي 4 لاعبين دفعة واحدة، هم دومينيك سولانكي ومحمد صلاح وألكساندر إيزاك، لكل منهم 17 هدفًا، وأولي واتكينز صاحب 19 هدفًا، ليتساوى مع المتصدر النرويجي إيرلينج هالاند.

تشيلسي إيفرتون

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