قطر تعود للعمل عن بعد ونداء عاجل من وزارة الداخلية

أعلنت الأمانة العامة لـ ‎مجلس الوزراء القطرية اعتماد العمل عن بعد اليوم لكافة الموظفين نظرا للحالة الجوية الاستثنائية.

فيما أكدت وزارة العدل أن مكاتب الخدمات الخارجية للوزارة مغلقة اليوم نظرا للحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وجهت الوزارة في بيان لها؛ مراجعي وزارة العدل إمكانية التقديم على جميع المعاملات إلكترونيًا من خلال نظام صك ومنصاتنا الرقمية.

كما يمكن التقديم على جميع المعاملات إلكترونيًا من خلال نظام صك ومنصاتنا الرقمية.

ومن جانبها؛ دعت وزارة الداخلية الجميع - نظرا لتوقعات هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية - مرتادي البحر إلى إلغاء جميع النشاطات البحرية، حفاظا على سلامة الجميع.