5 جنيهات في العلبة.. القائمة الكاملة لـ أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن أسعار السجائر بشكل يومي، وخاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها شركة الشرقية- إيسترن كومباني.

ورفعت شركة الشرقية- إيسترن كومباني أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من الأحد .

يوم فارق بين زيادة واستقرار الأسعار

وأوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب لـ«الشركة الشرقية إيسترن كومباني» الشرقية للدخان، منذ أيام إن الشركة تدرس رفع أسعار السجائر بمستوى دون الحد الأقصى المسموح به.

وأضاف أمان في بيان، أن زيادة أسعار السجائر ترجع لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيهًا بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيهًا بالبنوك الحكومية والخاصة .

وطالب بضرورة فتح استيراد الفئة الدنيا أسوة بالشريحتين العُليا والوسطى ما يخلق روح التنافس لصالح المستهلك ومن ثم القضاء على الاحتكار.

ورد المهندس هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، أسباب ارتفاع أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4.5 جنيه إلى تغير سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 50 جنيهًا، لا سيما أن المواد الخام المستوردة التي تدخل في تصنيع السجائر تشكل 90% من مكونات السيجارة.

زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر

ونفى أن يكون لهذا الارتفاع أي تأثير على حجم مبيعات السجائر، مشيرًا إلى أن المدخنين مرتبطون بهذه العادة ولا يتأثرون بارتفاع الأسعار، مستشهدا على ذلك باستمرار معدلات الإنتاج الطبيعية رغم وصول علبة السجائر إلى 60 جنيهًا لدى التجار على خلفية الازمة الأخيرة.

وقد وافقت وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، بحسب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لعام 2013.

وبعد ارتفاع أسعار السجائر، الأحد الماضي، شهدت أسعار السجائر أمس الإثنين 15 أبريل 2024 استقرارًا بعد ارتفاعها الأحد، وذلك بعد قرار ارتفاع أسعار السجائر تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولذلك رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين 2.5 و5 جنيهات.

ومن جانبه، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات له، إن ارتفاع أسعار السجائر كان متوقعا خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام للتصنيع، وتغير سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية.

الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

وسوف نرصد لكم الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة، والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر كليوباترا بوكس 10" نحو 24.50 جنيه.

وسجل سعر كليوباترا كينج سايز 34.50 جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت لتسجل 34.50جنيه.

وسجل سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 34.50 جنيه.

وارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 30 إلى 34.50 جنيه.

ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 30 إلى 34.50 جنيه.

وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 30 إلى 34.50 جنيه.

وسجل سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) 34.50 جنيه.

ووصل سعر كليوباترا بلاك 34.50 جنيه.

وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر 34.50 جنيه .

وارتفع سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال من 50 إلى 55 جنيه.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادة في فبراير الماضي.