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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 جنيهات إضافية.. زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

صدى البلد

رفعت شركة الشرقية- إيسترن كومباني،  أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح مابين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من اليوم الأحد . 

وأوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

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أسعار السجائر الجديدة للمستهلك: 

وسجل سعر كليوباترا بوكس 10" نحو 24.50 جنيه. 

وسجل سعر كليوباترا كينج سايز 34.50 جنيه

 ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت لتسجل 34.50جنيه. 

وسجل سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 34.50 جنيه.

وارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 30 إلى 34.50 جنيه.

 ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 30 إلى 34.50 جنيه. 

وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 30 إلى 34.50 جنيه.

وسجل سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) 34.50 جنيه. 

ووصل سعر كليوباترا بلاك 34.50 جنيه. 

وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر 34.50 جنيه . 

وارتفع سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال من 50 إلى 55 جنيه. 

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادة في فبراير الماضي.

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