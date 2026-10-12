إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى كوبري المنصورة بطريق بنها الزراعي

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى سوزوكي، أعلى كوبري المنصورة بمنطقة مفارق المنصورة – بنها، على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى قويسنا.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى كوبري المنصورة، في الاتجاه المؤدي إلى قويسنا.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، كما تم رفع آثار الحادث وتجنيب السيارات المتضررة لإعادة تسيير الحركة المرورية ومنع تعطل مصالح المسافرين.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.