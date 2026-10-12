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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
قسم الخدمات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أكتوبر في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 5:28 ص
- موعد صلاة الظهر 12:41 م
- موعد صلاة العصر 3:59 م
- موعد صلاة المغرب 6:28 م
- موعد صلاة العشاء 7:45 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 5:33 ص
- موعد صلاة الظهر 12:47 م
- موعد صلاة العصر 4:04 م
- موعد صلاة المغرب 6:32 م
- موعد صلاة العشاء 7:50 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 5:24 ص
- موعد صلاة الظهر 12:37 م
- موعد  صلاة العصر 3:55 م
- موعد صلاة المغرب 6:23 م
- موعد صلاة العشاء 7:41 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 5:17 ص
- وقت صلاة الظهر 12:29 م
- موعد صلاة العصر 3:48 م
- وقت صلاة المغرب 6:17 م
- وقت صلاة العشاء 7:33 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 5:22 ص
- موعد صلاة الظهر 12:35 م
- موعد صلاة العصر 3:55 م
- موعد صلاة المغرب 6:25 م
- موعد صلاة العشاء 7:38 م

هل يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم تأخير الصلاة بسبب العمل: إن المسلم يجوز له تأخير الصلاة عن بداية وقتها، بشرط أن يؤديها قبل خروج الوقت، مشيرًا إلى أن الأفضل هو المبادرة بالصلاة في أول وقتها قدر المستطاع.

وضرب مثالًا بصلاة الظهر، موضحًا أنه إذا رفع الأذان في الساعة الواحدة ظهرًا، وكان أذان العصر في الرابعة والنصف، فيجوز أداء الظهر في الثانية أو الثالثة أو قبل أذان العصر بقليل، ما دام وقت الصلاة لم ينتهِ.

متى يصبح تأخير الصلاة غير جائز؟

وأكد شلبي أن التأخير المحظور هو انشغال الإنسان بعمله حتى يخرج وقت الصلاة، ثم يقرر أداءها بعد دخول وقت الصلاة التالية، موضحًا أن العمل في الظروف المعتادة لا يُعد مبررًا شرعيًا لتفويت الصلاة.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى»، مبينًا أن المسلم مطالب بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وعدم تقديم مشاغل الحياة عليها بما يؤدي إلى إخراجها عن وقتها.

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مواقيت الصلاة اليوم
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