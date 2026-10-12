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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطوير الخدمات المحلية.. 25 خدمة بالمركز التكنولوجي الجديد لتسهيل معاملات المواطنين في الوادي الجديد

لمركز التكنولوجي
لمركز التكنولوجي
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي وائل فايز، مسؤول ملف التنمية المحلية، أن مشروعات التنمية والخدمات بمحافظة الوادي الجديد تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات، إلى جانب تعزيز الاستثمار الزراعي والصناعي وتحويل الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المحليات تمثل الواجهة المباشرة للحكومة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن تقييم المواطن لأداء الحكومة يرتبط بدرجة كبيرة بمستوى الخدمات المقدمة له، ومدى سرعة إنجاز معاملاته وحل مشكلاته اليومية.

وأشار إلى أن جولة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمحافظة الوادي الجديد، برفقة الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تزامنت مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وشهدت افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، بما يدعم البنية التحتية ويعزز فرص التنمية بالمحافظة.

وأضاف أن افتتاح المركز التكنولوجي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات المحلية، إذ يقدم 25 خدمة للمواطنين، تشمل إجراءات تراخيص البناء والمحلات والتصالح على بعض المخالفات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.


 

التنمية المحلية مشروعات التنمية الوادي الجديد الاستثمار الاستثمار الزراعي

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