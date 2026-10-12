زوجة معتمد جمال قبل إجرائه عملية جراحية: ربنا يطمنا عليك.. فداك الدنيا

دعت رانيا زوجة معتمد جمال المدير الفني للزمالك، قبل دخوله للعملية الجراحية للتخلص من آلام الظهر.

وكتبت زوجة معتمد جمال عبر حسابها الرسمي بانستجرام: ربنا يطمنا عليك .. فداك الدنيا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخضع لجراحة عاجلة اليوم الإثنين، للتخلص من آلام الظهر الشديدة التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك سيخضع لجراحة عاجلة اليوم الاثنين للتخلص من الآلام الشديدة التي عانى منها مؤخرًا في الظهر».

الزمالك يخسر أمام الأهلي في القمة

ويأتي ذلك عقب خسارة الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات السابقة، ليفقد ثلاث نقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.