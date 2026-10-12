الطيران المدني السعودي: تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الاثنين، تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن تمديد التعليق يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كانت الهيئة قد أعلنت تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء الأحد، مشيرة إلى أن الاعتداء يأتي في ظل استمرار "الاعتداءات السافرة" التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية.

وتوفي شخص وأصيب 12 آخرين في هجوم جديد على مطار الدولي الأحد، بعد يوم من هجوم على المطار أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه وأسفر عن وفاة 13 وإصابة أكثر من 300.