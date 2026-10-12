كوريا الجنوبية تطالب بيونج يانج بالتوقف الفوري عن إطلاق صواريخها الباليستية

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ يو-جونغ، "إن عمليات إطلاق كوريا الشمالية المتكررة للصواريخ الباليستية تعد أعمالا خطيرة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا تساعد في إدارة الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية، ولذا طالب مكتب الأمن الوطني بوقفها فورًا".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم أن ذلك جاء خلال اجتماع طارئ، بعد وقت قصير من رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق عدة صواريخ باليستية من منطقة بيونج يانج باتجاه البحر الشرقي، ودعا المكتب الوطني الرئاسي الكوري، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة أثناء تحليل وتقييم تأثير عملية الإطلاق الأخيرة على أمن كوريا الجنوبية.