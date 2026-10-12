التعليم تحدد الفئات المستهدفة بإستلام التابلت في المدارس الثانوية العامة والفنية

حدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات المستهدفة بإستلام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) في المدارس الثانوية العام والفني ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

طلاب الثانوي العام، وطلاب مدارس التعليم الفني والتكنولوجي في برامج البكالوريا التكنولوجية (نظام السنوات الثلاث، والسلوات الخمس)، بالمدارس المستهدفة.

العاملون بالمديريات التعليمية من الفئات التالية: (موجهو عموم المواد الدراسية الأساسية والتخصصية الفنية والتكنولوجية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء).





العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: (الموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية والتخصصية الفنية والتكنولوجية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية).





العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية، والرسمية للغات، ومدارس التعليم الفني والتكنولوجي في برامج البكالوريا التكنولوجية (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس)، من الفئات التالية:

(مدير المدرسة - إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسلول وحدة المعلومات بالمدرسة - معلمي المواد الدراسية الأساسية، والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن لطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام، ومعلمي المواد الدراسية والتخصصية لبرامج التعليم الفني والتكنولوجي والبكالوريا التكنولوجية.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مراعاة كافة الضوابط الخاصة بالتسليم للفئات المستهدفة المذكورة بهذا الكتاب الدوري، من حيث التوقيع على النموذج الموحد للاستلام.

المدارس المستهدفة لتسليم التابلت



* المدارس الرسمية الحكومية.

* المدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات.

* المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.

* مدارس التعليم الفني والتكنولوجي، في برامج البكالوريا التكنولوجية: (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس).



التابلت عهدة شخصية لحين انتهاء المرحلة الثانوية