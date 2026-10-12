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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان: مقتل مسلح خلال عملية استخباراتية بإقليم "خيبر بختونخوا"

باكستان: مقتل مسلح خلال عملية استخباراتية بإقليم "خيبر بختونخوا"
باكستان: مقتل مسلح خلال عملية استخباراتية بإقليم "خيبر بختونخوا"
أ ش أ

 أعلنت مصادر أمنية في باكستان مقتل مسلح خلال عملية استخباراتية نفذتها قوات الأمن في منطقة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأوضحت المصادر - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - أنه تم تنفيذ العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات للمسلحين في المنطقة.

وأكدت قوات الأمن مجددا عزمها الراسخ على اجتثاث جذور الإرهاب من إقليم "خيبر بختونخوا"، مشددة على أن العمليات ستستمر حتى القضاء على جميع المسلحين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

مصادر أمنية في باكستان مقتل مسلح عملية استخباراتية قوات الأمن في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا ا

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