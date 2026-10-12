رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية

عرضت القناة الأولى بثا مباشرا لقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمشاركة في توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،منذ قليل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية بأكتوبر .

وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان و محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي وعدد من المسؤلين .

ويهدف العقد الأول تمويل وتسويق مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة ١٠ مليار جنيه

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية بين البنك المصري و الأهلي وشركة عقارية لشراء أرض دريم لاند لدعم خطط التنمية العمرانية في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.