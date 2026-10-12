سويلم يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار الإسراع في تنفيذ مشروع «مصرف كيتشنر» وتأهيل محطات الرفع

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة موقف عدد من المشروعات المشتركة مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" و "تأهيل محطات الرفع في مصر" و " إعادة تأهيل حائط رشيد".



وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع البنك في مجالات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من فرص التمويل المتاحة، ودعم تنفيذ المشروعات وفقًا لنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة المصرية.

وأشار سيادته إلى أهمية الدراسات الفنية الجارية حاليا لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطىء ومواقع تنفيذها وآليات تمويلها، بما يضمن الاستناد إلى أسس فنية واقتصادية وبيئية واضحة، ومراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها.

لتطوير البنية التحتية المائية.. تعاون مصري أوروبي لدراسة مشاركة القطاع الخاص في محطات الرفع وحماية الشواطئ



كما تناول اللقاء موقف مشروع «تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر»، خاصة إجراءات طرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سَمَتاي والحامول، وموقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين، وقد أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع ، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقى الأعمال .

كما استعرض الجانبان "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتي أعدتها الوزارة مؤخراً، وموقف إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتأهيل محطات الرفع، والتي تُنفذ بالتعاون مع البنك، مع استمرار الوزارة في مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها. See less