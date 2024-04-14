رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

حصل موقع (صدى البلد) على جدول لقائمة أسعار منتجات السجائر الجديدة تكشف عن ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار سجائر بوكس وكليوباترا ومونديال بأنواعها، وعدد من الأصناف ارتفعت، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد 14 أبريل 2024.

ارتفاع أسعار السجائر

وتسعى الشركة الشرقية للدخان إلى توفير السجائر في المحلات والسوبر ماركت، وقلب الهرم التوزيعي بالسجائر.

وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أعدت دراسة لحسم موقفها من زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الشعبية المتداولة في السوق خلال الفترة الماضة.

تأتي دراسة الشركة لزيادة الأسعار، بعد قرار جديد للحكومة يسمح لشركات السجائر العاملة في السوق بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة تصل 12%، استناداً إلى تعديلات جديدة تم إقرارها على قانون ضريبة القيمة المضافة.