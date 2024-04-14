أهم الأخبار|ارتفاع أسعار السجائر.. موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر.. وإسرائيل تعلن حصيلة الهجوم الإيراني

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية نرصد أبرزها في هذا التقرير الذي يتضمن أهم الأخبار ليلا.

الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطائرات



الأعلى للجامعات يصدر قرارات هامة بشأن كليات الطب 2024



موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة



إطلاق سراح طاقم القاهرة الإخبارية بالكامل بعد احتجازهم في تل أبيب



رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر



إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط



موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر



أول تعليق من نتنياهو على الضربات الإيرانية ضد إسرائيل.. فيديو



مئات الصواريخ وطائرات بدون طيار.. إسرائيل تعلن حصيلة الهجوم الإيراني

