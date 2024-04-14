أول تعليق من نتنياهو على الضربات الإيرانية ضد إسرائيل.. فيديو

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الضربات الإيرانية على اسرائيل التي شهدتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد نتنياهو عبر منصة «x»: «تصدينا للهجمة الإيرانية ومعًا ننتصر» حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن حقيقة قيام إيران بإطلاق النار للمرة الأولى من أراضيها باتجاه إسرائيل يتطلب رداً حاسماً، سيأتي قريباً".

وأضافت أن الحكومة السياسية والأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل اجتماعها في مقر "الكرياه" بوزارة الدفاع، مؤكدين أنه "سيكون هناك رد كبير وقوي".