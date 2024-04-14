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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط

انقلاب سيارة بأسيوط
انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 10 اشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/ القاهرة الصحراوي الشرقي دائرة مركز الفتح وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قرب بوابات محافظة أسيوط ووجود مصابين .

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سياره مبكروباص رقم ٢٥١٩ أ ط ق بسبب اختلال عجلة القياده واصطدام السيارة فى الجزيره الوسطى بالطريق .

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أسفر الحادث عن اصابة كلا من " قمر. ف .م "٤٥ عاما ،اشتباه كسر بالضلوع ، و " أمل. م .م " ١٤ عاما، كدمات ، و " ريهام . م .م " ١٢ عاما، كدمات ، و " محمد . م . م " ٦٠  عاما ، اشتباه كسر بالفخذ ، و " يوسف . م . م " ١٦ عاما ، كدمات ، و " جمال . م . م " ١٨ عاما، ارتجاج ، و " عبد الله . م . م " ١٩ عاما، ارتجاج ، و " ازهار . ج . م " ٣٠ عاما، كدمات  ، و " روزان . ج . م " ٣ أعوام، كدمات ، و " ايلين . ج . م " ، سنه ، كدمات ، تم نقلهم الى مستشفى اسيوط الجامع ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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