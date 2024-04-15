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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين

يعد التدخين من أخطر العات التى تدمر الصحة ولكن لايستطيع الكثير من الأشخاص الإقلاع عنها ولكن ارتفاع اسعار السجائر مؤخرا قد يكون حافزا لترك هذه العادة المدمرة.

قدم موقع “ويبمد خطوات” فعالة تساعد فى الإقلاع عن التدخين نهائيا:

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 تحديد الدافع: تذكر فوائد الإقلاع عن التدخين على صحتك وطاقتك ومظهرك وحدد محفزاتك للتدخين لتجنها أو إيجاد بدائل لها.


 وضع خطة: حدد تاريخاً محدداً للإقلاع عن التدخين وأخبر عائلتك وأصدقائك بقرارك ليتحملوا مسؤولية دعمك وتخلص من جميع السجائر وملزمات التدخين في منزلك وسيارتك ومكان عملك.


 استشارة الطبيب: استشر طبيبك لتحديد أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين وقد ينصحك باستخدام علاجات بديلة للنيكوتين مثل العلكة أو اللصقات أو البخاخات وقد تساعد بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب في تخفيف أعراض الانسحاب.

العلكة
العلكة


التغلب على أعراض الانسحاب: هي أعراض مؤقتة مثل الصداع والتوتر وصعوبة التركيز ومارس الرياضة بانتظام لتخفيف التوتر وتحسين المزاج واحصل على قسط كافٍ من النوم واتبع نظاماً غذائياً صحياً واشرب الكثير من الماء ومارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا.

 


طلب الدعم: انضم إلى مجموعات دعم الإقلاع عن التدخين وتواصل مع خطوط ساخنة للإقلاع عن التدخين للحصول على الدعم والتوجيه واستعن بتطبيقات الهاتف الذكي المُخصّصة للإقلاع عن التدخين.

التدخين ارتفاع أسعار السجائر الاقلاع عن التدخين تحسين المزاج تخفيف التوتر

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