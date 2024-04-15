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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«إيسترن كومباني» تكشف أسباب رفع أسعار السجائر

هاني أمان، الرئيس
هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية- إيسترن كومباني، إنه تم تحريك أسعار منتجات السجائر؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام بالعملة الأجنبية، وكذلك تغير سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية.

 وأعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أمس الأحد، قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة من السجائر؛ تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وحددت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أسعار السجائر الجديدة للمستهلك كالتالي:
 

سجل سعر سجائر كليوباترا بوكس 10" نحو 24.50 جنيه.
وصل سعر كليوباترا كينج سايز 34.50 جنيه

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت 34.50 جنيه.
وسجل سعر سجائر (بوسطن، بلمونت)  34.50 جنيه.

وصل سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) إلى 34.50 جنيه.
وبلغ سعر سجائر سوبر ستار  34.50 جنيه. 
وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) إلى 34.50 جنيه.
وسجل سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول)  34.50 جنيه.

ووصل سعر  سجائر كليوباترا بلاك 34.50 جنيه.
وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر 34.50 جنيه .
وارتفع سعر سجائر مونديال فايسروي/بال مال من 50  إلى 55 جنيه. 

الزيادة الثانية

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادة في فبراير الماضي.

ويأتي قرار إيسترن كومباني برفع أسعار السجائر تماشيا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، وذلك في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

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