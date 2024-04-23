رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

"لا يزال الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي يذكر السلبيات حول محمد صلاح، ولكن مهما قالوا، فهو لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويعود مرة أخرى ليثبت أن الكارهين على خطأ كما يفعل دائمًا".

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هكذا علق أحد مشجعي نادي ليفربول الانجليزي على مواقع السوشيال ميديا، لتنتقل التعليقات من الملعب إلى مشجعات النادي، حيث ضربت النساء مثالا حيا في حب الملك المصري.

منذ بداية الحديث عن رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن ليفربول، في صفقة ضخمة خلال وقت قريب؛ والجماهير الإنجليزية توجه له رسائل حب متنوعة، آخرها مسيرة بالأعلام ورقم 11.

وجاء انتشار صور لمسيرة في حب الأسطورة المصرية؛ تحت عنوان «امشي مثل المصريين»، بعد إعلان صحيفة «ميرور» البريطانية عن ميل محمد صلاح إلى مغادرة ليفربول في صفقة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

بشكل مفاجئ، وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لجماهير ليفربول من أعمار مختلفة، يرتدون باروكة شعر كيرلي مثل محمد صلاح، والبعض يضع لحية مثله، وآخرون يهتفون باسمه، في محاولة غير متوقعة لإيصال رسالة حب لـ الملك المصري، وكانت المسيرة تحت اسم «امشي مثل المصريين» وهي أغنية شهيرة عمرها أكثر من 40 عاما.