موجز أخبار جنوب سيناء.. المحافظ يبحث مع السفير الهندي التعاون السياحي.. " اطمئن إنت قدها" مبادرة دعم طلاب الثانوية العامة

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرزها لقاء محافظ جنوب سيناء مع سفير الهند لبحث التعاون السياحي.

كما أطلق شباب حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة مع بعض انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

وإليكم تفاصيل الاخبار.

محافظ جنوب سيناء يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون السياحي وتنظيم فعاليات مشتركة بشرم الشيخ وسانت كاترين.

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، السفير الهندي لدى جمهورية مصر العربية، “سوريش كي ريدي”، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك، خاصة في المجال السياحي، وتزامناً مع احتفالات سفارة الهند باليوم العالمي لليوجا.

شهد اللقاء نقاشاً مثمراً حول آفاق التعاون بين الجانبين في قطاع السياحة، حيث تم التأكيد على أهمية السوق الهندي كأحد الأسواق الواعدة التي يمكن أن تسهم بقوة في دعم وتنشيط السياحة المصرية، لا سيما في ظل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الهنود بالسياحة الروحية والثقافية، وهما نمطان تتفرد بهما محافظة جنوب سيناء بما تزخر به من مقومات طبيعية ودينية وبيئية فريدة.

وأكد المحافظ أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع قطاع السياحة في صدارة أولويات التنمية، مشيراً إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على صعيد البنية التحتية والسياحة المستدامة. وأضاف:

“نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى جعل جنوب سيناء وجهة عالمية للسياحة المستدامة والمتنوعة، ونرحب بكافة أشكال التعاون التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها الشراكة مع جمهورية الهند الصديقة.”

كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة من الهند إلى جنوب سيناء، لاسيما من خلال الترويج لإقامة حفلات الزفاف الهندية الفاخرة بمدينة شرم الشيخ، التي تتمتع بمقومات طبيعية ومرافق سياحية عالمية تؤهلها لتكون وجهة مثالية لهذا النوع من الفعاليات، التي تحظى بإقبال واسع في السوق.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان مشاركة محافظة جنوب سيناء في مؤتمر سياحي–تجاري دولي يُعقد قريباً في الهند، بهدف عرض الفرص الاستثمارية والسياحية بالمحافظة، والترويج لها أمام كبرى شركات السياحة والمنظمات المعنية بالسوق الهندي.

كما تناول الحديث مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، والذي يُعد من أبرز المشروعات.

ذات الطابع الروحي والبيئي، حيث تم بحث إمكانية إنشاء مدرسة دولية متخصصة في رياضة اليوجا بالتعاون مع الجانب الهندي، بما يعزز من مكانة سانت كاترين كوجهة فريدة للسياحة الروحانية والعلاجية.

وأشار المحافظ إلى انضمام مدينة شرم الشيخ، في 13 مايو 2025، كعضو كامل في المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (ICLEI) – الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، وهو ما يعكس التزام المدينة بتطبيق المعايير الدولية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع محافظة جنوب سيناء للسفير الهندي، تعبيراً عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديراً للجهود المتبادلة في تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات السياحة والثقافة والاستثمار.

كما اطلقت أمانة الشباب بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء مع أول يوم لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة مبادرة " اطمئن إنت قدها" لدعم طلاب وطالبات الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان امتحانات الثانوية العامة.

وحرص شباب حزب " الجبهة الوطنية" بالتواجد أمام اللجان بطور سيناء وتوزيع العصائر وزجاجات المياه المثلجة.

وضمت مبادرة " اطمئن إنت قدها" شباب أمانة طور سيناء كلا من محمد عادل امين شباب أمانة طور سيناء ومحمد عيد ابو زهو امين مساعد أمانة شباب المحافظة وسيد عادل وعبد الرحمن محمد أعضاء أمانة شباب طور سيناء.

وقدم شباب مبادرة " اطمئن إنت قدها" رسائل لطلاب الثانوية أبرزها" ثقوا بأنفسكم، وكونوا فخورين بكل خطوة نحو هدفكم - لا تستسلموا، فأنتم قادرون على الإنجاز والتميز، فقط آمنوا بقدراتكم، واسعوا بجد، واستعينوا بالله دائما"

وقال محمد عادل، أمين أمانة الشباب بالمدينة طور سيناء، إن الحزب حرص على دعم الطلاب في بداية انطلاق الامتحانات، وطمأنتهم بان الجميع يعمل على توفير سبل الراحة لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب غريب حسان، أمين عام الحزب بالمحافظة والمستشار محمود سرور أمين التنظيم.

وأشار إلى انه جرى توزيع المياه والعصائر المثلجة أيضا على رجال الأمن والمرور المسئولين عن تأمين اللجان، وتقديم الشكر لهم لحرصهم على تنظيم سير الامتحانات وتأمين محيط اللجان في ظل هذه الظروف المناخية الشديدة الحرارة.

جدير بالذكر، أن عدد لجان الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالبا وطالبة.

و يوجد مركزين رئيسين لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".

وأدي الطلاب الامتحانات أمس على فترتين، الأولى تربية دينية من الساعة 9 إلى الساعة 10:30، والفترة الثانية من الساعة 11 حتى الساعة 13:30.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، أبوابها، أمس الأحد، لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة في موعدها المحدد، وجرى مرور الطلاب في ممرات لتسهيل أعمال التفتيش قبل دخول اللجان بوقت كافي.

وشهد محيط اللجان تشديدات أمنية لتأمين سير عملية الامتحانات، وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الطرق الفرعية المؤدية للجان، وعمل تحويلات جانبية أمام اللجان لعبور السيارات.

وتمركز رجال الشرطة، وسيارة حماية مدنية وإسعاف أمام كل لجنة، مع عمل ممرات لدخول الطلاب لإتاحة الفرصة لتطبيق نظام التفتيش بالعصا الالكترونية.