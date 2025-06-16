رواتب تصل إلى 12 ألف جنيه| وظائف جديدة من وزارة العمل.. قدم الآن

أعلنت وزارة العمل عن طرح مجموعة من فرص العمل المتميزة في عدد من الشركات الكبرى، ضمن النشرة القومية للتشغيل لشهر يونيو 2025، التي تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري داخل مختلف المحافظات، برواتب مجزية ومزايا متعددة.

فرص عمل في شركة أدوية بمحافظة الإسماعيلية

كشفت الوزارة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بإحدى شركات الأدوية والصيدلة العاملة في محافظة الإسماعيلية، موضحة تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

3 مندوبين دعاية طبية – الراتب: 12,000 جنيه شهريا

4 عمال مخازن – الراتب: 7,000 جنيه شهريا

3 سائقين – الراتب: 9,000 جنيه شهريا

الشروط المطلوبة للتقديم



المؤهل: مؤهل عال أو متوسط

السن: لا يزيد عن 35 عاما

طرق التقديم

يمكن للراغبين في التقدم لتلك الوظائف التواصل عبر الرقم التالي: 01068847710

كما يمكن التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل:

www.manpower.gov.eg

وظائف

وظائف كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي إطار دعمها المتواصل لسوق العمل، أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل متميزة بإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال سخانات المياه وأجهزة المطابخ، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – العين السخنة.

الوظائف المتاحة



100 عامل إنتاج

10 فنيين عمليات

5 عمال مخازن

10 مراقبي جودة

الشروط العامة

المؤهل: مؤهل عال أو متوسط

الخبرة: لا تقل عن سنتين في نفس التخصص

السن: من 21 حتى 35 عاما

الرواتب تصل إلى 7,000 جنيه شهريا

كيفية التقديم

للتقديم، يرجى التوجه مباشرة إلى مقر الشركة بالعين السخنة، أو التواصل عبر الرقم:

010300375507

كما يمكن التسجيل إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي:

www.manpower.gov.eg

وزارة العمل: التوسع في توفير الوظائف بالقطاع الخاص

وأكدت وزارة العمل، أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطتها لدعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى شركات القطاع الخاص، داخل المناطق الصناعية والاقتصادية المختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية الشاملة.