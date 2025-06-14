وظائف خالية في بنك قناة السويس 2025

يواصل بنك قناة السويس، الإعلان عن فرص عمل جديدة ضمن خطته المستمرة لاستقطاب الكفاءات المصرفية، في إطار استراتيجيته لتعزيز الهيكل الوظيفي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي داخل فروع البنك المختلفة.

وظائف

وأعلن البنك، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف “لينكد إن”، عن وظائف خالية في بنك قناة السويس لعام 2025، ضمن توجهه نحو التحول الرقمي وتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري.

وظيفة مصرفية قيادية.. تفاصيل الإعلان الجديد من بنك قناة السويس

أوضح البنك ، أن الوظيفة الجديدة تستهدف أصحاب الخبرات المصرفية العالية، حيث يتولى المرشح المختار مسؤولية الإشراف على جميع عمليات المقاصة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، وإدارة الشيكات الواردة والصادرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرقابية وتقليل المخاطر التشغيلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المصرفية ورضا العملاء.

المهام والمسؤوليات الوظيفية

تشمل أبرز المهام المطلوبة للوظيفة المعلن عنها ما يلي:

الإشراف الكامل على عمليات الشيكات بالجنيه والعملات الأجنبية.

مراقبة الشيكات المؤجلة والشيكات البيضاء.

الحصول على الموافقات المطلوبة من الفروع أو إدارة الائتمان.

إصدار وتسليم دفاتر الشيكات بدقة وفي الوقت المحدد.

تسوية الحسابات بين الفروع والبنك المركزي المصري.

الحضور الفعلي لجلسات المقاصة ومتابعة جميع الإجراءات ذات الصلة.

مطابقة الشيكات الورقية مع الملفات الإلكترونية قبل إرسالها للبنك المركزي.

إدارة الشيكات المرتجعة والتنسيق مع الإدارات القانونية والرقابية.

ضمان سلامة تسليم واستلام الشيكات من خلال التنسيق الداخلي والخارجي.

امتلاك خبرة قوية في حسابات الضمان مع فهم شامل لمتطلبات الامتثال والمخاطر.

شروط التقديم في وظائف بنك قناة السويس

يشترط في المتقدمين للوظيفة توافر ما يلي:

الحصول على بكالوريوس في المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد أو تخصص مصرفي ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 15 عاما في القطاع المصرفي، منها 10 سنوات في إدارة المقاصة والتحصيل.

المشاركة في مشروعات تقليص الشيكات بالتعاون مع البنك المركزي.

مهارات قيادية قوية وقدرة على توجيه فرق العمل.

الكفاءة في عرض المعلومات المعقدة والتواصل مع أصحاب المصلحة.

مهارات تحليلية قوية في التعامل مع المشكلات والبحث عن حلول فعالة.

طريقة التقديم على وظائف بنك قناة السويس 2025

دعا البنك الراغبين في التقديم إلى زيارة الصفحة الرسمية لبنك قناة السويس على موقع LinkedIn، والتقديم عبر الرابط المخصص بإرسال السيرة الذاتية، على أن يتم التواصل مع المرشحين المؤهلين خلال الفترة المقبلة.