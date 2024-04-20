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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد وداع الدوري الأوروبي| قرار عاجل من إدارة ليفربول مع محمد صلاح.. ونجم الريدز يكشف: هيمشي

محمد صلاح
محمد صلاح

في ظل الشائعات المستمرة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تثير هذه الأخبار جدلا واسعا في عالم كرة القدم. هل يفكر صلاح حقًا في ترك ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؟ وما هي التطورات الأخيرة في هذا الموضوع المثير؟ دعونا نلقي نظرة عميقة على هذا الموضوع المهم.
 

صلاح ليفربول اللاعب الشائعات الاستعداد الاخبار

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