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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس النيجيري يصل الرياض لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي

الرئيس النيجيري بولا
الرئيس النيجيري بولا تينوبو

وصل الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الجمعة إلى الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص لعام 2024 بشأن التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وهذه هي المحطة الثانية من زيارته الرسمية للبلدين، بعد ارتباطاته السابقة في هولندا، بحسب ما أورده موقع "نيشن أونلاين" النيجيري.

وسيجمع المنتدى رفيع المستوى، الذي يبدأ اليوم، أكثر من 1000 قائد من رجال الأعمال والحكومة والأوساط الأكاديمية من أكثر من 90 دولة.

والهدف من ذلك هو البناء على النجاح الذي حققته قمة النمو الافتتاحية العام الماضي التي عقدت في جنيف بسويسرا.

وسيركز اجتماع الرياض على معالجة التحديات العالمية الملحة عبر ثلاثة مواضيع أساسية: تنشيط التعاون العالمي، وتعزيز النمو الشامل، وتحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل التنمية.

ويعد هذا الحدث بمثابة منصة لسد الفجوة المتزايدة بين الشمال والجنوب والتي تفاقمت بسبب السياسات الاقتصادية الناشئة، وتحول الطاقة، والصدمات الجيوسياسية.

وفقًا لأجوري نجيلالي، المتحدث باسم الرئيس تينوبو، فإن الزعيم النيجيري والوفد المرافق له سيستغلون الفرصة للمشاركة في مناقشات لتعزيز "أجندة الأمل المتجددة" لنيجيريا.

المنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس النيجيري الرئيس النيجيري بولا تينوبو تنشيط التعاون العالمي

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