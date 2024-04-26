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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي .. و10 كلمات مستجابة يهتز لها عرش الرحمن

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
 

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دعاء اهتز له عرش الرحمن.. 10 كلمات مستجابة اغتنمها في ساعة الجمعة

 

 ما المقصود بقول النبي «المرء على دين خليله»؟.. علي جمعة يوضح

 

كيف كان يقضي النبي يومه؟ .. دعوة وعبادة وخدمة الأهل
 

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي وموعد صلاة الجمعة .. اعرفها بعد تغيير الساعة
 

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