النشرة الدينية| مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي .. و10 كلمات مستجابة يهتز لها عرش الرحمن

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.



لماذا حرم الله الأذان على النساء؟.. أسراره والحكمة من كونه عبادة الرجال

دعاء اهتز له عرش الرحمن.. 10 كلمات مستجابة اغتنمها في ساعة الجمعة

ما المقصود بقول النبي «المرء على دين خليله»؟.. علي جمعة يوضح

كيف كان يقضي النبي يومه؟ .. دعوة وعبادة وخدمة الأهل



مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي وموعد صلاة الجمعة .. اعرفها بعد تغيير الساعة



فضل قراءة سورة الكهف ووقت تلاوتها وسر «اللاءات العشر»

قمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى لطفلي.. فما حكم الشرع؟ الإفتاء تجيب