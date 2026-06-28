عايدة رياض تنفي إصابتها بالسرطان: تعافيت منذ سنوات وما يُتداول مجرد شائعات (خاص )

حرصت الفنانة عايدة رياض على طمأنة جمهورها بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية تزعم إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنها تتمتع بصحة جيدة.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، نفت عايدة رياض تلك الأنباء بشكل قاطع، قائلة: "أنا الحمد لله بخير، دي أخبار إشاعة".

وأوضحت الفنانة أن ما يتم تداوله حاليًا يعود إلى واقعة قديمة مرّ عليها سنوات طويلة، مؤكدة أن الأمر يرجع إلى عام 2015، وأنها تجاوزت هذه المرحلة وتعافت بشكل كامل منذ ذلك الوقت.

وأضافت أن إعادة تداول هذه الأخبار القديمة دون التأكد من صحتها يتسبب في إثارة قلق جمهورها وأصدقائها وأسرتها، مطالبة بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية للفنانين.

وأكدت عايدة رياض أنها تواصل حياتها بشكل طبيعي، ولا تعاني حاليًا من أي أزمات صحية، مشيرة إلى أن دعم ومحبة الجمهور يمثلان دائمًا مصدر قوة بالنسبة لها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها في أفضل حال، معربة عن امتنانها لكل من حرص على الاطمئنان عليها، ومشددة على أن ما يتم تداوله في الوقت الحالي مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها تعافت من أزمتها الصحية منذ سنوات طويلة.