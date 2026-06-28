خبير آثار: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة المشهد الثقافي العالمي

أكد الدكتور شريف شعبان، خبير الآثار المصرية، أن المتحف المصري الكبير يعد واحدًا من أبرز المشروعات الحضارية التي نفذتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويقدم تجربة متكاملة توثق تاريخ مصر القديمة عبر مختلف عصورها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن فكرة إنشاء المتحف تعود إلى أوائل التسعينيات، بينما وُضع حجر الأساس عام 2002 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.

وأضاف أن المشروع واجه تحديات عديدة أدت إلى تأجيل افتتاحه، من بينها أحداث عام 2011، والأزمات الاقتصادية العالمية، وجائحة كورونا، إلى جانب التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة.

وأشار شعبان إلى أن المشروع شهد طفرة كبيرة في معدلات التنفيذ بعد ثورة 30 يونيو، حيث كثفت الدولة جهودها لاستكمال الأعمال الإنشائية والهندسية، بالتوازي مع تنفيذ عمليات دقيقة لنقل وتأمين آلاف القطع الأثرية، وفي مقدمتها مركب خوفو ومقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وأضاف أن المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني، لافتًا إلى أن المتحف سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية كانت موزعة بين عدة متاحف.

كما أكد أن قرار الدولة بعدم خروج مقتنيات توت عنخ آمون في معارض خارجية يمنح المتحف ميزة استثنائية، ويجعله الوجهة الوحيدة عالميًا لمشاهدة المجموعة الكاملة للملك الذهبي.

واختتم خبير الآثار تصريحاته بالتأكيد على أن المتحف لا يقتصر على عرض الآثار فقط، بل يقدم تجربة ثقافية وبيئية متكاملة، من خلال حدائقه الواسعة التي تضم نباتات ومحاصيل عُرفت في مصر القديمة، بما يعزز ارتباط الزائر بالحضارة المصرية في أبعادها التاريخية والبيئية.