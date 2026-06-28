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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. أعلى وأقل سعر للشراء والبيع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. أعلى وأقل سعر للشراء والبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. أعلى وأقل سعر للشراء والبيع
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. أعلى وأقل سعر للشراء والبيع
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، في ظل استمرار متابعة المواطنين والمستوردين والتجار لتحركات سعر الصرف بصورة يومية، نظرًا لتأثيره المباشر في أسعار السلع الأساسية والمنتجات المستوردة، إلى جانب انعكاساته على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، حيث تشهد حركة الطلب على العملة الأجنبية توازنًا مع حجم المعروض داخل الجهاز المصرفي، وهو ما أسهم في استقرار أسعار الدولار عند مستويات متقاربة بين مختلف البنوك، مع استمرار التحديثات اليومية وفقًا لمتغيرات الأسواق العالمية وحركة العملات الأجنبية أمام الدولار.

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.46 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.

ويعد سعر البنك المركزي من المؤشرات الرئيسية التي يتابعها المواطنون والمتعاملون في سوق الصرف، باعتباره يعكس متوسط حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل بنك HSBC أعلى سعر للدولار اليوم، حيث بلغ 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، ليأتي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للعملة الأمريكية.

وجاء بعده مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي سجل سعر 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، مواصلًا تسجيل مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة ببقية البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر للدولار في البنوك

على الجانب الآخر، سجل بنك أبوظبي الأول أقل سعر للدولار اليوم، حيث بلغ 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع، ليكون الأقل بين أسعار البنوك الواردة في التعاملات.

ويعكس هذا الفارق المحدود بين أعلى وأقل سعر حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف، مع استمرار تحرك الأسعار داخل نطاقات ضيقة.

أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية

سجل بنك التنمية الصناعية وبنك نكست أسعارًا تراوحت بين 49.44 جنيه و49.57 جنيه.

كما استقرت أسعار الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وفي بنك التعمير والإسكان والبنك المصري الخليجي، تراوحت أسعار الدولار بين 49.38 جنيه و49.50 جنيه، بما يعكس استمرار التقارب بين مستويات الأسعار في مختلف البنوك.

سعر الدولار في البنوك الحكومية اليوم

سجلت البنوك الحكومية الكبرى، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري العربي، سعر 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار بنك الكويت الوطني عند مستويات مماثلة تقريبًا، بما يؤكد استمرار حالة الاستقرار في تعاملات سوق الصرف داخل البنوك.

سعر الدولار في مصر

كما سجل البنك التجاري الدولي، وبنك المصرف المتحد، وبنك فيصل أسعارًا تراوحت بين 49.32 جنيه و49.42 جنيه، مع استمرار الفروق المحدودة بين مختلف المؤسسات المصرفية.

لماذا تختلف أسعار الدولار بين البنوك؟

تختلف أسعار الدولار بين البنوك بفروق طفيفة نتيجة سياسة التسعير التي تعتمدها كل مؤسسة مصرفية، مع الالتزام بحركة السوق المحلية والمتغيرات العالمية، وهو ما يؤدي إلى وجود اختلافات محدودة في أسعار الشراء والبيع دون أن يؤثر ذلك في الاتجاه العام للسوق.

سعر الدولار

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا التباين البسيط بين البنوك يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف، مع توقع استمرار هذا الهدوء النسبي خلال الفترة الحالية، ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية كبيرة تؤثر في حركة العرض والطلب أو في أسواق العملات العالمية.

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