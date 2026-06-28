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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدى البلد يكرم الفنانة إلهام وجدي عن نجاحها في مسلسلي "حكاية نرجس" و"ننسى اللي كان"

الفنانة إلهام وجدي
الفنانة إلهام وجدي
المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

كرّم موقع صدى البلد الإخباري الفنانة إلهام وجدي، تقديرًا لنجاحها اللافت في مسلسلي "حكاية نرجس" و"ننسي اللي كان" اللذين حققت من خلالهما إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، بفضل أدائها المميز وحضورها اللافت على الشاشة.

وجاء هذا التكريم احتفاءً بما قدمته إلهام وجدي من أداء فني خلال العملين، حيث استطاعت أن تقدم شخصيتين مختلفتين، أظهرت من خلالهما قدراتها التمثيلية وتنوع أدواتها، وهو ما انعكس على ردود الفعل الإيجابية التي حصدتها عقب عرض المسلسلين.

وأعربت إلهام وجدي عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن تقدير الجمهور ووسائل الإعلام يمثل دافعًا كبيرًا لها للاستمرار في تقديم أعمال فنية متميزة، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي يأتي نتيجة الاجتهاد والعمل المستمر.

وأكدت الفنانة أن كل عمل جديد يمثل بالنسبة لها تحديًا مختلفًا، ولذلك تحرص دائمًا على اختيار الشخصيات التي تضيف إلى مشوارها الفني وتقدم من خلالها شيئًا جديدًا للجمهور.

ويواصل موقع صدى البلد الإخباري تكريم النجوم وصناع الأعمال الفنية الذين حققوا نجاحات مميزة، في إطار دعمه للحركة الفنية وتسليط الضوء على التجارب التي تركت بصمة لدى المشاهدين.

ويُعد تكريم إلهام وجدي خطوة جديدة تضاف إلى سجل نجاحاتها، بعد التألق الذي حققته في مسلسلي "حكاية نرجس" و"ننسي اللي كان" اللذين رسخا حضورها كواحدة من الفنانات اللاتي يواصلن تقديم أعمال تحظى بتقدير الجمهور والنقاد.

الفنانة إلهام وجدي اخبار الفن نجوم الفن

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