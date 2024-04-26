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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنبيه عاجل من التعليم للطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غلق التسجيل الإكتروني للتقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 الفصل الدراسي الثاني غداً السبت الموافق 27 ابريل 2024
 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الثاني” من يوم السبت 25 مايو وفقاً لجداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الثاني” المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج.

أما عن الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الثاني” فتمثل فيما يلي :

  • الطلاب الجدد: الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 في مصر، والطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بمدارس المسار المصري.
  • طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/۲۰۲۳، وتعذر معهم رفع الامتحانات ، يتم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

المستندات المطلوبة للتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 “الفصل الدراسي الثاني”

-  الطلاب الجدد: سداد رسوم مقابل خدمة امتحان ابناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار. 

- التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، من خلال المنصة الالكترونية.

- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي 19 ش امين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

-  طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول2023/2024، لا يتم دفع أي رسوم إضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.

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