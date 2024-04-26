الكشف الطبي بالمجان على 1058 مواطنا في دمياط



تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ضمن خطة شهر إبريل ٢٠٢٤ ، بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا..

أشار البيان إلى تردد ١٠٨٥ مواطن على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تضمنت ١١ عيادة باجمالى ٩ تخصصات طبية، وتم تحويل ٨حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة " افحص واطمن " لعدد ١٦٨حالة و فحص ٣٠حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٢٠٢ تحليل بمعمل الدم و ٣٠ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٤٤مواطن..

ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.