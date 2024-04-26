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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دمياط .. انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدا

المياه
المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (جنوب بورسعيد - الأعصر - الشهابية - البصارطة)، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 27-4-2024 وحتي الساعة 4 عصر نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

أرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لأعمال الصيانة بمحطة العدلية.

تناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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