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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحقنة الواحدة بـ20 ألف جنيه..7 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية بالمجان في البحيرة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة، أن المديرية ستفتتح وحدتين جديدتين لإذابة الجلطة الدماغية فى مستشفيى المحمودية وحوش عيسى.

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وكشف وكيل وزارة الصحة في البحيرة أن الوحدتين سيتم افتتاحهما بدايات شهر مايو المقبل، ليصل عدد وحدات إذابة الجلطة الدماغية فى محافظة البحيرة إلى 7 وحدات، مؤكدا أنه أكبر عدد لوحدات إذابة الجلطة فى أماكن حكومية على مستوى الجمهورية؛ وذلك لخدمة المرضى فى محافظة البحيرة.

وأشار إلى أنه فى حالة الإصابة بالجلطة الدماغية، لابد من وصول المريض إلى المستشفى وإعطائه حقنة إذابة الجلطة خلال الساعات الأربع الأولى من وقت الإصابة.

وأكد جميعة، أن الدولة توفر حقنة إذابة الجلطة الدماغية مجانًا للمرضى، من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، وتبلغ قيمة الحقنة الواحدة نحو 20 ألف جنيه.

وأشاد بكفاءة العاملين فى وحدات إذابة الجلطة الدماغية بمستشفيات المحافظة، والذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، كما حصدوا جوائز دولية معترف بها فى المجال الطبى، وهو ما يعزز من قيمة الطبيب المصرى، ويدل على كفاءة الخدمات الطبية التى تقدمها الدولة للمواطنين.

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