بعد 3 أيام.. انتشال جثمان شاب غريق بالبحيرة

شهدت قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الجمعة، ظهور جثمان الشاب مصطفى التورغي السمالوسي، يطفو على سطح مياه قرية الطور بالقرب من قرية المهدية، وتم انتشال الجثمان ونقله عبر سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان الشاب مصطفى التورغي السمالوسي، تعرض لحادث غرق أمس الأول الأربعاء في مياه ترعة النوبارية بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ النهري بمشاركة فريق من الغواصين المتطوعين بالبحث عن الشاب في مياه ترعة النوبارية على مدار 3 أيام.





وظهر الجثمان صباح اليوم الجمعة يطفو على سطح مياه الطود، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لانتهاء الإجراءات القانونية لدفنه بمسقط رأسه في قرية باغوص التفتيش التابعة لمركز أبو المطامير.