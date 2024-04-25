تكلفة مليوني جنيه.. رفع كفاءة وتطوير وتركيب إنترلوك بمنطقة السنوسي بحوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة والعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مشيرةً إلى إستمرار العمل فى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين وخاصةً قبل موسم الشتاء والأمطار.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بمنطقة السنوسي بمساحة 8500 م بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه ، حيث يصعب دخول معدات الرصف لتلك الشوارع .

هذا وقد أكدت نائب محافظ البحيرة على إستمرار متابعة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى شتى القطاعات.