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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة.. صور

حادث تصادم البحيرة
حادث تصادم البحيرة

لقي شخصان مجهولي الهوية مصرعهما في البحيرة، وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 71 بالطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

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حادث مأساوي على الصحراوي في البحيرة

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم علي الطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق الكيلو 71، في البحيرة وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية.


والمصابون هم كل من: “و.ن، 44 عامًا، ”ح.ا"، 16 عامًا، “ح.م”، 35 عامًا، “م.ح”، 21 عامًا، “م.س”، 37 عامًا، “ك.ب”، 16 عامًا، “م.ع”، 21 عامًا، وشخص مجهول الهوية مصاب بكدمات واشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص مستشفى غرب النوبارية".

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين مجهولي الهوية، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى  بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

البحيرة تصادم بين سيارتين شخص مجهول مستشفى وادي النطرون التخصصي مدير أمن البحيرة مصرع وإصابة 10 أشخاص

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